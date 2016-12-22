В парламенте Зимбабве назвали имя нового главы государства

Преемником Роберта Мугабе на посту президента Зимбабве станет Эммерсон Мнангагва. Об этом сообщает Associated Press.

В парламенте страны уточнили, что новый глава государства приступит к своим обязанностям в пятницу, 24 ноября. В ближайшее время ожидается прибытие Мнангагвы на военный аэродром в столице страны Хараре.

Телекомпания ZBC уточняет, что сейчас Мнангагва, ранее занимавший должность первого вице-президента, находится за пределами страны.

21 ноября парламент страны объявил об отставке 93-летнего бывшего президента Мугабе. Жители столицы страны встретили эту новость радостно и вышли праздновать уход главы государства на улицы.

Мугабе по закону имел право назвать преемника, но не сделал этого. В такой ситуации, согласно конституции страны, пост занимает первый вице-президент (всего у главы государства два заместителя). До начала ноября первым вице-премьером был Мнангагва, однако Мугабе отправил его в отставку, что спровоцировало волнения в стране. К моменту импичмента должность была вакантной. Вторым вице-президентом был Пелекезела Мпоко, но в воскресенье он был исключен из ZANU-PF («Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт», правящая партия страны) за лояльность бывшему главе государства.