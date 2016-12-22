В Зимбабве подготовили резолюцию об импичменте Мугабе

Правящая в Зимбабве партия «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт» (ZANU-PF) подготовила резолюцию об импичменте президента страны Роберта Мугабе. Документ опубликован в Twitter ZANU-PF.

На Мугабе возложили ответственность за спад в экономике и умышленное нарушение норм Конституции. В резолюции называют президента, который правит страной уже 37 лет, «источником нестабильности».

Члены ZANU-PF​ собираются в штаб-квартире партии для ​обсуждения дальнейших действий по процедуре импичмента начиная с 14:30 по местному времени (15:30 мск).

В 12:00 по местному времени (13:00 мск) 20 ноября истек срок ультиматума, предъявленного Мугабе на съезде правящей в Зимбабве партии ZANU-PF. Утверждалось, что если президент страны добровольно не уйдет в отставку до 12:00 по местному времени (13:00 мск) 20 ноября, ​партия начнет процесс его отстранения от должности.

После этого президент Зимбабве в эфире государственного телевидения заявил, что не покинет свой пост. Мугабе отметил, что ​сложившаяся в республике ситуация не повлияла на его положение главы государства.

14 ноября военные на бронетранспортерах заняли ключевые позиции в столице Зимбабве Хараре. Зимбабвийская армия отказалась считать происходящее военным переворотом и назвала «бескровной коррекцией». Президент и его жена были отправлены под домашний арест.



