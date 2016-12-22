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В Зимбабве подготовили резолюцию об импичменте Мугабе
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В Зимбабве подготовили резолюцию об импичменте Мугабе
Политика, 17:09
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В Зимбабве подготовили резолюцию об импичменте Мугабе

Правящая в Зимбабве партия «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт» (ZANU-PF) подготовила резолюцию об импичменте президента страны Роберта Мугабе. Документ опубликован в Twitter ZANU-PF.

На Мугабе возложили ответственность за спад в экономике и умышленное нарушение норм Конституции. В резолюции называют президента, который правит страной уже 37 лет, «источником нестабильности».

Члены ZANU-PF​ собираются в штаб-квартире партии для ​обсуждения дальнейших действий по процедуре импичмента начиная с 14:30 по местному времени (15:30 мск).

В 12:00 по местному времени (13:00 мск) 20 ноября истек срок ультиматума, предъявленного Мугабе на съезде правящей в Зимбабве партии ZANU-PF. Утверждалось, что если президент страны добровольно не уйдет в отставку до 12:00 по местному времени (13:00 мск) 20 ноября, ​партия начнет процесс его отстранения от должности.

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После этого президент Зимбабве в эфире государственного телевидения заявил, что не покинет свой пост. Мугабе отметил, что ​сложившаяся в республике ситуация не повлияла на его положение главы государства.

14 ноября военные на бронетранспортерах заняли ключевые позиции в столице Зимбабве Хараре. Зимбабвийская армия отказалась считать происходящее военным переворотом и назвала «бескровной коррекцией». Президент и его жена были отправлены под домашний арест.

Пять фактов о Роберте Мугабе

1. В мае 2000 года Роберт Мугабе своим указом разрешил экспроприацию земель белых фермеров, объяснив это борьбой с колониализмом. Начался так называемый черный передел. Под реквизицию попала 3041 ферма общей площадью 5 млн га, во время которой были убиты 60 белых фермеров, большинство бывших владельцев земли уехали из страны. Работу потеряли 835 тыс. местных жителей, предприятия стали закрываться. В Зимбабве резко упало производство: в 2001 году спад в обрабатывающей промышленности составил 10,1%. ВВП с $7,4 млрд в 2000 году снизился до $3,4 млрд в 2005-м.

2. В 1985 году у 61-летнего женатого Мугабе появилась 20-летняя замужняя секретарша Грейс Маруфу. Но вся страна знала, что они любовники. Впоследствии Маруфу развелась. В 1992 году умерла супруга Мугабе. В 1996 году президент женился на бывшей секретарше. В 2008 году на Wikileaks были выложены документы, где посол США в Зимбабве выдвигает обвинения в коррупции против Мугабе. Жена президента упоминается в схеме незаконного сбора доходов с алмазных рудников. Влияние Грейс Мугабе в Зимбабве таково, что ее считали основным претендентом на пост президента после смерти мужа.

3. В 2005 году в Зимбабве стартовал проект по ликвидации трущоб. Согласно докладу ООН, за год 700 тыс. человек остались без крова. Основным мотивом избавления от трущоб называется желание Мугабе отомстить их жителям за поддержку оппозиционеров.

4. В 2002 году МВФ приостановил финансовую поддержку Зимбабве, а Евросоюз ввел санкции против правительства Мугабе. В страну перестали поступать иностранные инвестиции. Попытки регулировать экономику Зимбабве с помощью военных и замораживания цен привели к гиперинфляции: к началу 2008 года она составила 100 580%, в январе 2009 года достигла 321 000 000%. Была введена в оборот купюра в $100 трлн (максимальный номинал, выпущенный в стране).

5. В Зимбабве воздвигнуты два памятника президенту Мугабе, оба он открыл сам 9 сентября 2016 года. Одна из работ — 3,8-метровая статуя местного скульптора Доминика Бенхура.

Теги: Зимбабве , импичмент президента , Роберг Мугабе
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