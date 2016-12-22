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Минздрав назвал срок запрета кальянов в ресторанах и барах
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Минздрав назвал срок запрета кальянов в ресторанах и барах
Общество, 19:14
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Минздрав назвал срок запрета кальянов в ресторанах и барах

Министерство здравоохранения предложило запретить использование кальянов в местах общественного питания — ресторанах, кафе и барах — с 1 января 2019 года. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Изменения в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» предлагается внести с целью сокращения спроса на табак, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Документ предполагает расширение перечня мест, где запрещено курение, с июня 2018 года.

В пояснительной записке отмечается, что «в последние годы особенно насущной стала проблема потребления различных курительных смесей в местах общественного питания с помощью такого устройства, как кальян». «Достаточно трудно определить, добавляется в состав такой курительной смеси табак или нет», — говорится в документе.

Член координационного совета по борьбе против табака при Министерстве здравоохранения России Виктор Зыков пояснил РБК, что кальяны предполагается запретить в местах общественного питания — ресторанах и кафе. По его словам, если в кальянных оказываются услуги питания, они также подпадут под запрет.

«Законопроект делается в рамках приоритетного проекта — формирования здорового образа жизни, разработанного Минздравом. Законопроект включает меры по дальнейшему сокращению территориальной доступности, ограничению по курению табака. К примеру, на уровне субъектов федерации уже действуют ограничения по курению на остановках и местах общественного питания, в коммунальных квартирах. Кальяны предполагается ограничить в местах общественного питания по нескольким причинам. Во-первых, это бесконтрольное потребление курительных смесей, состав которых зачастую неизвестен. Во-вторых, кальян — это курительная принадлежность, и имеет место прямое стимулирование потребления табака, если мы говорим о курении кальяна в ресторанах и барах. В-третьих, в кальянах присутствуют болезнетворные бактерии и вирусы — в емкостях, жидкостях и мундштуках. Общественное использование кальяна должно быть ограничено», — пояснил Зыков.

Владелец сети кальянных Hookah Place Антон Гайворонский в разговоре с РБК выступил за запрет кальянов в кафе и ресторанах. «В заведениях, куда открыт свободный вход несовершеннолетним, таких как кафе и рестораны, не место курению», — подчеркнул он. По мнению бизнесмена, курение должно быть разрешено только в специализированных заведениях — кальянных, где нет еды, усиленная система вентиляции, а вход строго с 18 лет.

При этом он выразил опасения, что в дальнейшем запрет может затронуть и специализированные кальянные. «Главное, чтобы за запретом кальяна в кафе и ресторанах следующим шагом его не запретили и в кальянных клубах — это был бы довольно нелепый шаг, который бы сделал рынок еще более черным», — указал Гайворонский. «Введение для кальянных клубов жестких регламентов, правил, лицензий по примеру алкогольной лицензии для баров — таким мне видится адекватный путь развития этого процесса, который учитывает и интересы бизнеса, и свободу совершеннолетних людей на курение», — заключил бизнесмен.

РБК обратил внимание, что в документе не упоминаются вейпы и электронные сигареты, и направил соответствующий запрос в Минздрав.

Минздрав направил проект антитабачной концепции в правительство в середине октября. Ведомство предложило запретить вейпы и кальяны в кафе, ограничить курение в коммунальных квартирах и личных автомобилях в присутствии детей. Кроме того, свободными от обычного табака станут все виды общественного транспорта, остановки и территория в периметре трех метров вокруг них. Также курить нельзя будет в трех метрах от входа в торговые центры, в подземных и на надземных переходах. Согласно законопроекту, курильщик будет обязан погасить сигарету, если его об этом попросят окружающие.

В начале ноября правительство вернуло на доработку подготовленную Минздравом антитабачную концепцию на 2017–2022 годы, рассказали РБК два источника на табачном рынке и подтвердил источник в социальном блоке правительства. По их словам, департамент социального развития правительства высказал ряд юридических и технических замечаний.

Теги: рестораны , Минздрав , бары , кальян
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