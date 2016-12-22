В ЦИК утвердили список документов для регистрации кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) определила перечень документов, необходимых для регистрации кандидатом в президенты, заявил по итогам заседания член ЦИК Евгений Шевченко. Об этом сообщает «Интерфакс».
Согласно соответствующему постановлению ЦИК, кандидат в президенты должен предъявить заявление о согласии баллотироваться, сведения о своих доходах и доходах супруга за последние шесть лет, информацию о вкладах и имуществе. Кандидат также должен сообщить о наличии недвижимости за рубежом.
Согласно федеральному закону «О выборах президента Российской Федерации», кандидаты в президенты должны выдвинуться до конца декабря 2017 года и подать соответствующие документы в ЦИК.
О своем намерении выдвинуться в качестве кандидата в президенты на выборах 2018 года уже заявили телеведущая Ксения Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский (шестой раз за свою карьеру), глава КПРФ Геннадий Зюганов (четвертый раз) и оппозиционный политик Алексей Навальный (участвовал в выборах мэра Москвы в 2013 году). Глава ЦИК Элла Панфилова заявила, что Навальный сможет принять участие в президентской гонке только в 2028 году.
Действующий президент Владимир Путин вопрос относительно своего участия в выборах в марте 2018 года оставил без ответа. 14 декабря должна пройти большая пресс-конференция главы государства.