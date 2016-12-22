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Кремль заявил об отсутствии подтверждения радиоактивного выброса на Урале
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Кремль заявил об отсутствии подтверждения радиоактивного выброса на Урале
Общество, 12:58
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Кремль заявил об отсутствии подтверждения радиоактивного выброса на Урале

Кремль пока не располагает подтверждением факта радиоактивного выброса на Урале ни от одного ведомства. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Источник не искали»: откуда тянется радиационный след рутения-106
Общество

«Мы пока не располагаем информацией ни от одного нашего ведомства о каких-либо причинах аварийных ситуацией, которые могли бы привести к подобному вопросу», — заявил Песков. «Мы имели контакты со всеми нашими ведомствами и ни от одного ведомства подтверждения не было», — подчеркнул он.

20 ноября «Гринпис» сообщил о возможном аварийном выбросе рутения-106 на химкомбинате «Маяк» в Челябинской области и потребовал от прокуратуры проверить эти данные. По данным организации, радиоактивный изотоп вместе с циклоном попал в Европу. Руководство комбината опровергло информацию о связи предприятия с загрязнением атмосферы и добавило, что радиационный фон — в норме. В Росгидромете также сообщили об отсутствии аномалий в пробах и обвинили экологов в попытках самопиара «в период формирования бюджетов».

Теги: Дмитрий Песков , радиация , Челябинская область
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