В Кремле назвали тяжелой потерей смерть Хворостовского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что смерть оперного певца Дмитрия Хворостовского является тяжелой потерей. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Президент был поклонником творчества Хворостовского, считаем его достоянием не только отечественной, но и мировой культуры. Это очень тяжелая потеря», — сказал Песков.

Он добавил, что в ближайшее время Владимир Путин направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким Хворостовского.

Хворостовский умер 22 ноября в своем доме в Лондоне в окружении семьи. Последние 2,5 года певец боролся с раком мозга. Из-за этого он неоднократно отменял свои выступления.

16 октября Хворостовскому исполнилось 55 лет. С юбилеем его поздравил президент России Владимир Путин.





