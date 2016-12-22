Семья Хворостовского подтвердила его смерть

Семья оперного певца Дмитрия Хворостовского подтвердила информацию о его смерти. Об этом сообщается на официальной странице Хворостовского в Facebook.

«От лица семьи Хворостовских, мы с тяжелым сердцем сообщаем об уходе Дмитрия Хворостовского — любимого оперного баритона, мужа, отца, сына и друга — в возрасте 55 лет. После двух с половиной лет борьбы с раком мозга он тихо умер утром 22 ноября, в кругу семьи в своем доме в Лондоне. Пусть теплота его голоса и его дух всегда будут с нами», — говорится в сообщении.

О кончине Дмитрия Хворостовского стало известно утром 22 ноября. Об этом сообщил на своей странице в Twitter певец Дмитрий Маликов. Однако позднее уже удалил пост с известием о смерти Хворостовского и принес извинения, добавив, что «не собирался становиться ньюсмейкером с этой печальной, трагической новостью».

О тяжелой болезни Хворостовского стало известно в 2015 году. Певец объявил тогда о начале лечения от опухоли мозга. В течение двух лет Хворостовский неоднократно отменял свои выступления из-за болезни — в Вене в сентябре 2016 года и в декабре того же года — в Москве. Певец также отказался от участия в оперных постановках. В июне 2017 года он отменил выступления в Венской опере на сезон 2017–2018 годов.