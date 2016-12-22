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Джабраилов признал вину в хулиганстве и попросил суд не портить ему жизнь
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Джабраилов признал вину в хулиганстве и попросил суд не портить ему жизнь
Общество, 12:28
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Джабраилов признал вину в хулиганстве и попросил суд не портить ему жизнь

Бывший сенатор Умар Джабраилов, обвиняемый в хулиганстве с применением оружия, во время судебного заседания признал свою вину и раскаялся. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Судья Тверского районного суда Елена Ермакова заявила, что в связи с признанием обвиняемым своей вины разбирательство проводилось в особом порядке. «Я принес свои извинения руководству отеля», — добавил Джабраилов. Его адвокат уточнил, что назначенный ему административный штраф был выплачен в срок.

Сторона обвинения попросила признать бизнесмена виновным по пункту «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ и назначить наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Защита попросила ограничить наказание штрафом. Такую же просьбу озвучил и подсудимый. «Я понимаю и признаю доводы обвинения, но в то же самое время считаю меру слишком жестокой и необоснованной, она не учитывают мою предыдущую жизнь и то, что я сделал для родины», — сказал он.

Джабраилов добавил, что неоднократно публично приносил извинения «той стороне, которая якобы считается пострадавшей». «Не хочу, чтобы ваше решение испортило мою жизнь. Прошу вас подумать о назначении мне штрафа», — добавил Джабраилов.

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Ранее в ноябре сообщалось, что экспертиза обнаружила в моче Джабраилова кокаин и его метаболиты, однако из материалов дела, которые зачитывались на заседании, следовало, что зависимости от психотропных веществ у бизнесмена нет. В октябре суд признал бывшего сенатора виновным в употреблении наркотических веществ без назначения врача и оштрафовал.

29 августа в номере столичного отеля Four Seasons была зафиксирована стрельба. Полиция выяснила, что огонь открыл экс-сенатор от Чеченской Республики. В комнате, где он проживал, обнаружили следы от пуль на потолке, наградное оружие и белый порошок. Джабраилова обвиняют по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Максимальное наказание может составлять до пяти лет лишения свободы.

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Теги: суд , хулиганство , Умар Джабраилов
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