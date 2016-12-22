В Якутии обнаружили тело трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу

В Якутске обнаружили тело пропавшего трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Иннокентия Макарова, заявил источник в правоохранительных органах. Об этом сообщает телеканал НВК «Саха».

«Тело убитого Иннокентия Макарова нашли на Вилюйском тракте», — рассказали телеканалу.

Как сообщает YakutiaMedia, тело обнаружили в лесном массиве на Вилюйском тракте. По данным издания, спортсмен погиб в результате конфликта с приятелем — 36-летним жителем Якутска. Предположительно, убийство произошло во время употребления спиртных напитков в ночь на 6 ноября, после чего тело Макарова было вывезено.​ Подозреваемый был задержан.

На данный момент продолжаются следственные мероприятия.

Ранее сообщалось о пропаже спортсмена. Макаров ушел из дома в Якутске 5 ноября, его родственники написали заявление в правоохранительные органы. 17 ноября региональное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, Макаров с 5 ноября домой не возвращался, хотя уезжать из Якутска не планировал.

Иннокентию Макарову было 42 года.