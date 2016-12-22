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В Якутии исчез трехкратный чемпион мира по кикбоксингу
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В Якутии исчез трехкратный чемпион мира по кикбоксингу
Общество, 09:28
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В Якутии исчез трехкратный чемпион мира по кикбоксингу

В Якутии пропал ​трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Иннокентий Макаров, сообщается на сайте республиканского следственного управления Следственного комитета.

По факту «безвестного отсутствия» 42-летнего спортсмена возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствие установило, что Макаров ушел из дома в городе Якутске 5 ноября и больше не возвращался. «Домой мужчина не явился, о своем местонахождении не сообщает, связь с ним отсутствует. При этом следователи установили, что уезжать из города Якутска он не планировал, ранее длительное время безвестно не отсутствовал», — отмечается в сообщении управления.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего: устанавливается круг общения пропавшего, допрашиваются его родственники и знакомые. Также назначен ряд ​судебных экспертиз.

Макаров — трехкратный чемпион мира по кикбоксингу. Также он является председателем садово-огороднического некоммерческого товарищества «Сатал».

Теги: Следственный комитет , уголовное дело , Якутия , чемпион мира , кикбоксинг
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