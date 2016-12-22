Адвокат сообщила о недопуске Улюкаева к врачу

Обвиняемого в вымогательстве взятки бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева ​17 ноября не пустили к врачу. Об этом журналистам заявила адвокат экс-министра Дареджан Квеидзе.

На прошлом судебном заседании 15 ноября защита ходатайствовала разрешить экс-министру посетить 17 ноября клинику для проведения диагностических процедур. Однако суд отказался удовлетворить просьбу, отметив, что подобные вопросы не разрешаются в рамках ходатайств.

Тогда адвокат Лариса Каштанова сообщила, что спустя год, прошедший с момента ареста, у Улюкаева ​наблюдается критическая потеря веса. Кроме того, проведенное офтальмологом обследование «выявило подозрение на разрыв сетчатки» и начальную вертикальную катаракту, причиной чего может быть диабет. Также у Улюкаева бывают сильные головные боли, которые сопровождаются головокружениями и нарушением координации.

Улюкаев был задержан 15 ноября 2016 года в офисе «Роснефти». По версии следствия, он требовал от главы «Роснефти» Игоря Сечина взятку в $2 млн за выдачу «положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению ПАО «НК «Роснефть» государственного пакета акций ПАО «АНК «Башнефть».