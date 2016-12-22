Трамп назвал слияние AT&T и Time Warner «не очень хорошим для страны»

Президент США Дональд Трамп назвал слияние медиаконгломератов AT&T и Time Warner «не очень хорошим для страны». Об этом сообщает Bloomberg.

Он отметил, что не собирается участвовать в судебных процессах по этому делу. Трамп в ходе предвыборной кампании обещал заблокировать сделку AT&T и Time Warner, если он займет президентское кресло. По его мнению, «такие действия разрушают демократию». Он выступал против «консолидации сил» на американском информационном рынке.

О слиянии AT&T и Time Warner стало известно в октябре 2016 года. Сумма сделки составила $108,7 млрд, из которых $85,4 млрд AT&T потратит на покупку Time Warner, а остальными средствами закроет долги медиаконгломерата. По итогам сделки предполагалось, что Time Warner получит от 14,4 до 15,7% AT&T. Кроме того, компания намеревалась получить прибыль в $1 млрд в течение трех лет после слияния.

В начале ноября источники газеты The New York Times сообщили, что Минюст США поставил несколько условий компаниям для одобрения сделки о слиянии. Так, ведомство попросило Time Warner продать медиагруппу Turner Broadcasting, в которую входит телеканал CNN. Также Минюст предложил AT&T продать оператора спутникового телевидения DirecTV. По словам главного исполнительного директора AT&T Рэнделла Стивенсона, он не собирается продавать CNN и готов защищать сделку в суде.

Источники Reuters 11 ноября сообщали, что медиамагнат Руперт Мердок дважды предлагал Стивенсону продать CNN. Однако исполнительный директор AT&T отвечал отказом. Между тем другой источник агентства рассказывал, что Мердок проявляет «нулевой» интерес к покупке телеканала.