Ведущего Чарли Роуза уволили с CBS после обвинений в домогательствах

Руководство американского телеканала CBS приняло решение уволить своего ведущего утренней программы CBS This Morning Чарли Роуза, после того как его публично обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.

«Несмотря на важный журналистский вклад Чарли в наше новостное подразделение, нет ничего важнее в нашей или любой другой компании, чем обеспечение безопасности, профессиональной и благоприятной среды, в которой люди чувствуют, что могут хорошо выполнять свою работу. Мы должны быть таким местом», — сказал Роудс.

За день до этого издание The Washington Post опубликовало материал, в котором цитировались слова женщин, обвинявших 75-летнего телеведущего в сексуальных домогательствах. Всего с такими заявлениями выступили по меньшей мере восемь женщин. Газета The New York Times написала еще о двух случаях, когда Чарли Роуз был замешан в сексуальных скандалах. Собеседницы утверждали, что ведущий звонил им с неподобающими предложениями и приходил к ним без одежды.

Сам Роуз суть обвинений в свой адрес не отрицает. На своей странице в Twitter он принес извинения коллегам за свое поведение, однако подчеркнул, что некоторые из прозвучавших обвинений не являются достоверными.​