Кремль рассказал о содержании телефонного разговора Путина и Трампа

Одной из тем телефонного разговора глав России и США 21 ноября стало сирийское урегулирование. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Во время беседы с американским президентом Путин подчеркнул, что Россия намерена активно принимать участие в долгосрочном политическом урегулировании в Сирии. Действовать Москва намерена на основании резолюции № 2254 Совета Безопасности ООН от декабря 2015 года и совместного заявления двух президентов, одобренного 11 ноября на саммите АТЭС в Дананге. «Проводилась мысль о необходимости сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии, достижения политического урегулирования на принципах, которые должны быть выработаны в ходе максимально широкого внутрисирийского переговорного процесса», — прокомментировали содержание беседы в пресс-службе Кремля.

Также во время разговора по телефону Путин рассказал Трампу о содержании его встречи с сирийским лидером Башаром Асадом и напомнил о планируемой 22 ноября трехсторонней встрече в Сочи, в которой помимо российского президента должны принять участие лидеры Турции и Ирана.

«В более широком контексте президент России вновь высказался в пользу налаживания совместной с США работы на антитеррористическом направлении, отметив практическую важность координации усилий между спецслужбами обеих стран. Этот тезис был поддержан президентом США», — говорится в сообщении.

Помимо Сирии Трамп и Путин обсудили ситуацию на Корейском полуострове, Украине, в Афганистане. Также был затронут вопрос о ядерной программе Ирана.

По данным Bloomberg, разговор лидеров государств продлился около часа. В последний раз Путин и Трамп лично общались на саммите АТЭС во Вьетнаме. Тогда, несмотря на то что официальные переговоры президентов не состоялись, они встретились в кулуарах.