Путин рассказал Земану об успехах в Сирии

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Чехии Милошем Земаном. Об этом сообщает сайт Кремля.

В начале встречи Земан обратил внимание на состоявшиеся накануне переговоры Путина с сирийским лидером Башаром Асадом и констатировал: «Вы победили в Сирии».

«Вы правы, действительно, под контролем правительственных войск в Сирии уже находится более 98% территории, очаги сопротивления террористов еще имеются, но они быстро тают под ударами наших Военно-космических сил и сирийских союзников», — цитирует ответ Путина «Интерфакс».

Ранее 21 ноября источники РБК рассказали, что Россия планирует завершить операцию в Сирии в декабре.

20 ноября Путин провел встречу с Асадом в сочинской резиденции «Бочаров Ручей». Главы государств обсудили прогресс военной операции в Сирии, российский лидер выразил надежду, что терроризм вскоре будет побежден. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Асад подарил Путину картину, но не уточнил, какую именно.