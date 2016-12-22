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Асад подарил Путину картину
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Асад подарил Путину картину
Война в Сирии, 13:20
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Асад подарил Путину картину

Президент Сирии Башар Асад подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину картину. Об этом рассказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Это подарок Асада. Он подарил Путину картину», — сказал Песков.​ При этом он не стал уточнять, что это за полотно.

Встреча двух президентов прошла в Сочи 20 ноября. Переговоры продлились более четырех часов, на них обсуждались возможные варианты разрешения кризиса в Сирии. Мероприятие состоялось в преддверии трехсторонней встречи глав России, Турции и Ирана, которая пройдет 22 ноября в Сочи. Страны — гаранты зон деэскалации в Сирии обсудят ситуацию в регионе.

В сентябре Путин получил в подарок от президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина символы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане — игрушечных белого тигра и черного медведя в национальных костюмах.

Презент от президента: какие подарки дарил Владимир Путин Еще 9 фото
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Теги: Владимир Путин , картина , Сочи , Башар Асад
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