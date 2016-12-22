Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,76 59,25 EUR Нал. 70,19 69,56 USD Бирж. 59,52 +0,17 EUR Бирж. 69,87 +0,28 USD ЦБ. 59,27 -0,36 EUR ЦБ. 69,67 -0,69 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 8159,00 -71,00 ММВБ 2141,91 +0,54% РТС 1133,74 +0,44% Brent 62,42 +0,43% DJIA 23430,33 +0,31% Nasdaq 6790,71 +0,12% FTSE 7389,46 +0,12%
В Минобрнауки прокомментировали выступление школьника из ЯНАО
Лента новостей
Как раскрутить свое дело, не выдумывая креативные способы продвижения 10:32, РБК и Промсвязьбанк В Минобрнауки прокомментировали выступление школьника из ЯНАО 10:20, Общество МИД России прокомментировал повторное оскорбление Вечного огня в Киеве 10:16, Общество «Калашников» выйдет на рынок грузоперевозок зерна 10:10, Бизнес В мурманском порту загорелось судно «Одиссей» 10:07, Общество В Ярославле столкнулись две маршрутки 09:42, Общество Сечин пропустит суд над Улюкаевым из-за встречи с Медведевым 09:25, Общество Автобус с 46 пассажирами опрокинулся в кювет в Подмосковье 09:16, Общество Тотальный интернет: кто строит единую сеть для всех девайсов в мире 09:00, Технологии и медиа Путин заявил о планах поговорить с Трампом после встречи с Асадом в Сочи 08:39, Политика Кадыров предложил передать останки Сталина Грузии 08:31, Политика Путин на встрече с Асадом заявил о скорой победе над терроризмом в Сирии 08:27, Политика Посетители приморского зоопарка напали на животных 08:19, Общество Десятка лучших гаджетов 2017 года по версии The Time. Фотогалерея 08:01, Фотогалерея  Минюст предложил установить во все камеры СИЗО телевизоры и холодильники 07:57, Общество В Йемене около 2,5 млн человек остались без чистой воды 07:37, Общество Генсек ОБСЕ признал наличие тупика в выполнении минских соглашений 07:00, Политика СК оценит вред здоровью выжившей в авиакатастрофе под Хабаровском девочки 06:59, Общество «Коммерсантъ» узнал о грядущей отставке Окулова из-за краха «ВИМ-Авиа» 06:46, Общество Небензя назвал обвинения в поддержке талибов «попыткой переложить вину» 06:11, Политика Time назвал десятку лучших гаджетов 2017 года 05:35, Технологии и медиа В ОП попросят Минобрнауки дать оценку словам школьника в бундестаге 05:24, Общество Принятые за шумы от подлодки звуки Аргентина назвала «биологическими» 04:32, Общество Госдеп США одобрил продажу Грузии противотанковых ракет Javelin 04:14, Политика США заблокировали российский проект заявления для прессы Совбеза ООН 03:42, Политика Forbes назвал Бейонсе самой высокооплачиваемой певицей года 03:32, Общество «Гринпис» потребовал расследовать «скрытую радиационную аварию» на Урале 03:03, Общество Семья выигравшей в лотерею 506 млн руб. пенсионерки заявила об угрозах 02:36, Общество
В Минобрнауки прокомментировали выступление школьника из ЯНАО
Общество, 10:20
0
В Минобрнауки прокомментировали выступление школьника из ЯНАО

В пресс-службе Минобрнауки заявили РБК, что ведомство разбирается в ситуации с выступлением школьника из Нового Уренгоя в бундестаге, который рассказал о солдате верхмата, который погиб в России «от тяжелых условий плена».

В пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округ (ЯНАО) Дмитрия Кобылкина заявили «Интерфаксу», что власти Нового Уренгоя проверят гимназию после выступления ее ученика. «В ходе проверки будет дана оценка педагогу, который, по неподтвержденной пока информации, сократил доклад, и получилось то, что получилось», — заявили в пресс-службе.

Слова школьника были вырваны из контекста, добавил собеседник агентства. «Он (ученик) говорил, что надеется, что люди мира будут ценить мир и жизнь и никогда такой войны не будет. В этом был посыл выступления», — пояснил представитель пресс-службы.

По словам главы Нового Уренгоя Ивана Костогриза, ученик просто поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели жить мирно. Чиновник считает, что данное выступление нельзя расценивать как фашизм.

Комитет Совета Федерации по международным делам попросил правительство ЯНАО проверить учебную программу гимназии Нового Уренгоя, в которой учится мальчик. В Совфеде считают, что в ситуации надо разбираться не с ребенком, а со взрослыми.

Мать школьника рассказала, что после выступления ее сына в бундестаге его оскорбляют, обзывают и обещают «встретить». По ее словам, произнося речь в бундестаге, он «не имел в виду ничего плохого». Она пояснила, что подросток говорил о том, что в Германии воевали в том числе люди и солдаты, которые, возможно, не хотели войны и попали на нее не по своей воле.

Выступая в бундестаге, школьник из Нового Уренгоя рассказал, что изучил с помощью открытых источников биографию немецкого солдата, который участвовал в Сталинградской битве. Этот солдат после прекращения боев попал в лагерь для военнопленных, где «умер от тяжелых условий плена». Школьник посетил захоронение солдат вермахта в районе города Копейска в Челябинской области. Он отметил, что увидел там «невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать».

Теги: Минобрнауки , школьник , ЯНАО , бундестаг , Новый Уренгой
Главное
Путин на встрече с Асадом заявил о скорой победе над терроризмом в Сирии Политика
Материалы по теме
В Совфеде отреагировали на выступление российского школьника в бундестаге Общество
Глава Нового Уренгоя отреагировал на выступление гимназиста в бундестаге Общество
В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить слова школьника в бундестаге Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку