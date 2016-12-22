В Минобрнауки прокомментировали выступление школьника из ЯНАО

В пресс-службе Минобрнауки заявили РБК, что ведомство разбирается в ситуации с выступлением школьника из Нового Уренгоя в бундестаге, который рассказал о солдате верхмата, который погиб в России «от тяжелых условий плена».

В пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округ (ЯНАО) Дмитрия Кобылкина заявили «Интерфаксу», что власти Нового Уренгоя проверят гимназию после выступления ее ученика. «В ходе проверки будет дана оценка педагогу, который, по неподтвержденной пока информации, сократил доклад, и получилось то, что получилось», — заявили в пресс-службе.

Слова школьника были вырваны из контекста, добавил собеседник агентства. «Он (ученик) говорил, что надеется, что люди мира будут ценить мир и жизнь и никогда такой войны не будет. В этом был посыл выступления», — пояснил представитель пресс-службы.

По словам главы Нового Уренгоя Ивана Костогриза, ученик просто поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели жить мирно. Чиновник считает, что данное выступление нельзя расценивать как фашизм.

Комитет Совета Федерации по международным делам попросил правительство ЯНАО проверить учебную программу гимназии Нового Уренгоя, в которой учится мальчик. В Совфеде считают, что в ситуации надо разбираться не с ребенком, а со взрослыми.

Мать школьника рассказала, что после выступления ее сына в бундестаге его оскорбляют, обзывают и обещают «встретить». По ее словам, произнося речь в бундестаге, он «не имел в виду ничего плохого». Она пояснила, что подросток говорил о том, что в Германии воевали в том числе люди и солдаты, которые, возможно, не хотели войны и попали на нее не по своей воле.

Выступая в бундестаге, школьник из Нового Уренгоя рассказал, что изучил с помощью открытых источников биографию немецкого солдата, который участвовал в Сталинградской битве. Этот солдат после прекращения боев попал в лагерь для военнопленных, где «умер от тяжелых условий плена». Школьник посетил захоронение солдат вермахта в районе города Копейска в Челябинской области. Он отметил, что увидел там «невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать».