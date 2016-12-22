В Кремле заявили о возможных «рецидивах» в Сирии

В ходе согласования встречи глав государств России, Ирана и Турции президент России Владимир Путин заявил, что в Сирии «еще возможны рецидивы», они будут повторяться, но не смогут коренным образом повлиять на успешный ход операции по борьбе с террористами. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Путин заверил собеседников, что Россия проведет с сирийским руководством работу по подготовке почвы для тех пониманий, которые могут быть достигнуты в Сочи 22 ноября», — добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь заявил, что Путин и его сирийский коллега Башар Асад на встрече в Сочи позитивно оценили начавшийся процесс возвращения беженцев в Сирию. Сирийский лидер сказал, что в его страну возвращаются беженцы, которые ранее уехали из-за боевых действий. «Это факт, который вызывает удовлетворение и у сирийцев, и в России», — сказал Песков журналистам. На встрече Асад отметил, что операция ВКС России, которая позволила спасти Сирию, дала возможность заложить фундамент для будущего политического урегулирования ситуации в его стране. «Она (ситуация) подошла к концу и фактически завершена», — приводит Песков слова Асада.

Путин и Асад провели переговоры в Сочи 20 ноября. Президент России выразил надежду, что в ближайшее время будет поставлена «окончательная точка» в борьбе с терроризмом в Сирии.

На вопрос журналистов, был ли между президентами обеих стран разговор о возможной отставке Асада, Песков ответил, что решать это может только Сирия.

Российский лидер встретится в Сочи со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом и иранским — Хасаном Роухани 22 ноября. Они обменяются мнениями по сирийскому урегулированию в том числе с учетом совместной работы в Астанинском формате. Также обсудят дальнейшие действия по нормализации обстановки в Сирии.