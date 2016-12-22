Путин заявил о планах поговорить с Трампом после встречи с Асадом в Сочи

Президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом он заявил во время рабочей встречи с сирийским лидером Башаром Асадом, сообщает сайт Кремля.
«На основе нашей сегодняшней встречи я проведу консультации с лидерами тех стран, о которых уже упомянул. Уже сегодня запланирован разговор с Эмиром Катара, завтра — с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, затем — с лидерами стран региона», — заявил глава государства.
Встреча Путина с Асадом прошла 20 ноября в Сочи. Главы государств говорили о прогрессе в борьбе с терроризмом в Сирии. Путин представил сирийского коллегу руководству Минобороны и Генерального штаба ВС России. Также обсуждались принципы проведения Конгресса народов Сирии в Сочи.