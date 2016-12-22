Роскомнадзор попросит Google разъяснить «ранжирование» RT и Sputnik

Роскомнадзор попросит российское представительство Google разъяснить термин «ранжирование» в связи с планами IT-компании ранжировать российские СМИ — RT и Sputnik. Соответствующий запрос будет направлен 21 ноября, заявил в кулуарах конференции «Радио в глобальной медиаконкуренции» глава надзорного ведомства Александр Жаров, передает ТАСС.

«Очевидно, мы будем защищать наши средства массовой информации, посмотрим, насколько дискриминационной эта мера будет по фактическому воплощению», — добавил он.

О том, что в Google разрабатывают решение, которое позволит снизить уровень выдачи сайтов с пропагандой, среди которых RT и Sputnik, заявил исполнительный директор компании Alphabet (материнская компания Google) Эрик Шмидт. Однако компания не собирается блокировать эти СМИ.

В сентябре Минюст США потребовал внести в реестр иностранных агентов телеканал RT America. 10 ноября компания T&R Productions LLC, которая занимается производством программ и вещания RT в США, была внесена в список иноагентов. 17 ноября Минюст внес компанию Reston Translator, которая транслирует радиопрограммы Sputnik, в список иноагентов. По данным реестра, принципалом Reston Translator является ФГУП «Международное информационное агентство «Россия сегодня», которое зарегистрировано в Москве.