Прокурор назвал даты отъезда из России матери и сестры Захарченко

​Мать и сестра бывшего сотрудника антикоррупционного главка ГУ МВД, полковника Дмитрия Захарченко, который обвиняется в коррупции, уехали из России полгода назад. Об этом заявил прокурор Сергей Бочкарев в Никулинском суде Москвы, передает «Интерфакс». В суде продолжается рассмотрение иска Генпрокуратуры об обращении в госдоход имущества полковника и его близких.

Он пояснил, что получил справку из Федеральной службы безопасности, согласно которой мать Захарченко уехала в Тель-Авив 30 апреля. 17 апреля сестра полковника уехала в Стамбул.

Ранее сотрудник Генпрокуратуры сообщил, что сестра и мать Дмитрия Захарченко находятся за рубежом. Оттуда они пытаются объяснить наличие денег, но пока ситуацию только усугубляют, поскольку прокуратура уличает их во лжи, отметил он.

По данным прокуратуры, сам полковник Захарченко и его отец находятся сейчас в изоляторе.

Во время обысков в квартире сестры полковника на Ломоносовском проспекте было найдено свыше $124 млн, почти €1,5 млн и более 342 млн руб. В квартире на Мичуринском проспекте, которая принадлежит матери, Захарченко хранил около 19,5 млн руб., €600 тыс. и $20 тыс.​ Генпрокуратура подала иск в суд о конфискации имущества полковника и его родственников примерно на 9 млрд руб.

Дмитрий Захарченко был арестован в сентябре 2016 года. Первоначально следствие обвинило его в получении взятки в размере 7 млн руб. В ходе обысков у него дома было обнаружено свыше 8,5 млрд руб. После этого его адвокат сообщил, что подзащитного заподозрили еще в одном эпизоде получения взятки. Также под следствием находится гражданская супруга полковника, которую заподозрили в покушении на мошенничество в особо крупном размере на сумму $16 млн. Под следствием находится и отец Захарченко, финансист Виктор Захарченко. Весной 2017 года он был обвинен в двух эпизодах пособничества в хищении бан​ковских средств.