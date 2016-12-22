В Генпрокуратуре заявили об отъезде сестры и матери Захарченко за рубеж

Сестра и мать подозреваемого в коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко находятся за рубежом. Об этом говорится в видеоролике, который Генеральная прокуратура в своем аккаунте в Twitter приурочила к рассмотрению в Никулинском суде иска об обращении имущества семьи Захарченко в доход государства.

«В настоящее время полковник Захарченко и его отец находятся в изоляторе. Мать уехала в Израиль, сестра в Турцию. Оттуда они делают отдельные попытки как-то объяснить наличие денег, но пока ситуацию только усугубляют, поскольку мы уличаем их во лжи», — заявил выступающий в видеоматериале сотрудник прокуратуры.

В частности, он рассказал, что мать Захарченко Валентина сказала неправду о том, что получила предоплату за квартиру на Мичуринском проспекте, которую собиралась продавать. «Проверили — оригинал соответствующего договора отсутствует», — сказал сотрудник прокуратуры.

Видео: Генеральная прокуратура Российской Федерации / Rutube

«Мать Захарченко также сообщила о том, что от продажи дома в Ростове получила 6 млн руб. Это так. Но, как стало известно следствию от покупателя этого дома, накануне судебного заседания по этому иску мать полковника звонила ему и просила фальсифицировать документы по сделке и указать в расчетах сумму в 12 млн руб. Покупатель дома на это не пошел, а вместо этого сразу пошел в правоохранительные органы», — добавил он.

В ходе обысков в квартире сестры полковника на Ломоносовском проспекте обнаружено более $124 млн, почти €1,5 млн и более 342 млн руб. В квартире на Мичуринском проспекте, принадлежащей матери, полковник хранил около 19,5 млн руб., €600 тыс. и $20 тыс.​ Генпрокуратура обратилась в суд с иском о конфискации имущества полковника и его родственников примерно на 9 млрд руб.