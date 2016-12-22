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СК задержал двух человек из-за ДТП с пятнадцатью погибшими в Марий Эл
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СК задержал двух человек из-за ДТП с пятнадцатью погибшими в Марий Эл
Общество, 14:57
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СК задержал двух человек из-за ДТП с пятнадцатью погибшими в Марий Эл

По уголовному делу о ДТП в Марий Эл с пятнадцатью погибшими задержаны водитель и арендатор лесовоза, сообщает Следственный комитет.

По данным правоохранителей, на лесовозе использовались не отвечающие требованиям безопасности колесные шины.

«В результате чего в условиях заснеженной дороги стал возможным занос полуприцепа на встречную полосу движения и столкновение с пассажирским микроавтобусом «Мерседес Спринтер», — отметили в СК.

По подозрению в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств задержан водитель, 51-летний Ринат Маматов. Кроме того, в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 263.1 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц​) задержан арендатор автомобиля и владелец полуприцепа, 53-летний Руслан Мусаев.

Меру пресечения для подозреваемых установит суд.

Последствия аварии с 15 жертвами в Марий Эл. Фотогалерея Еще 1 фото
Фотогалерея

ДТП с участием лесовоза и маршрутного автобуса в Килемарском районе Марий Эл произошло 16 ноября. В результате столкновения автомобилей погибли 15 человек, в том числе подросток. Еще четверо были госпитализированы. Все они ехали в автобусе.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев ранее заявил, что состояние дорожного покрытия на месте происшествия не могло привести к трагедии. «Выводы сделает следствие, а сейчас можно сказать: это все-таки человеческий фактор, а не состояние дороги», — отметил он.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: СКР , ДТП , Марий Эл , лесовоз
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