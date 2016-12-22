Напавшего на журналистку РЕН ТВ охранника отстранили от работы

Охранника, напавшего на журналистку РЕН ТВ во время съемки сюжета о пожаре в Московском городском спортивно-стрелковом клубе ДОСААФ, отстранили от работы. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы Добровольного общества содействия армии авиации и флоту.

Отмечается, чт​​о, с одной стороны, охранник ЧОП в соответствии с инструкцией о пропускном режиме и инструкцией по действиям в чрезвычайных ситуациях «выполнял задачу о недопущении посторонних лиц в помещение клуба в связи с тем, что это объект повышенной опасности и на его территории хранятся оружие и боеприпасы».

«С другой стороны, охранник, как сообщалось в средствах массовой информации, применил к Марии физическую силу. Если это действительно так, то подобные действия в отношении представителей СМИ совершенно неприемлемы», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего начато внутреннее расследование.​ Если вина сотрудника будет доказана, в отношении него примут меры.

Днем 20 ноября следователи начали проверку ​в связи с нападением на журналистку РЕН ТВ Марию Семеняченко.

Вечером 19 ноября во время съемок сюжета о пожаре в здании стрелкового клуба, охранник напал на Семеняченко, выполнявшую свои служебные обязанности.​ По данным телеканала, журналистка хотела выяснить обстоятельства происшествия, однако охранник ударил ее дважды по лицу и сломал мобильный телефон. После этого он силой вытолкал журналистку из здания. Предупреждение о том, что нападение на журналиста является уголовным преступлением, охранник проигнорировал.