СМИ сообщили о нападении на журналистку РЕН-ТВ в Москве

На журналистку ​РЕН-ТВ Марию Семеняченко напал охранник стрелкового клуба во время съемок сюжета о пожаре в заведении. Об этом сообщает сам телеканал.

По информации РЕН-ТВ, Семеняченко хотела выяснить обстоятельства происшествия в стрелковом клубе, однако охранник ударил ее дважды по лицу и сломал мобильный телефон. Затем он силой вытолкнул журналистку из здания. Предупреждение Семеняченко о том, что нападение на журналиста является уголовным преступлением, охранник проигнорировал.

Как сообщает телеканал, девушка написала заявление в полицию.

Сюжет снимался по факту пожара в стрелковом клубе. По предварительным данным, там загорелся деревянный щит между вторым этажом и крышей.

4 ноября в Якутии на сотрудников редакции интернет-издания «Якутия.инфо» произошло нападение. В помещение офиса ворвался бывший руководитель Фонда будущих поколений Якутии Николай Фомин в сопровождении двух мужчин. Он заявил о претензиях по поводу публикации, касающейся Молодежного портала Якутии, на запуск которого было потрачено 1 млн руб. В потасовке Фомин ударил одного из редакторов рукой, другого, попытавшегося воспрепятствовать ему — электрошокером. После вызова охраны и соседей по офису нападавшие ретировались. Региональное управление Следственного комитета России начало проверку по факту происшествия.







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