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СК начал проверку после нападения на журналистку в Москве
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СК начал проверку после нападения на журналистку в Москве
Общество, 12:31
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СК начал проверку после нападения на журналистку в Москве

Управление Следственного комитета (СК) России по Москве начало проверку после нападения на журналистку в одном из столичных стрелковых клубов. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По предварительным данным, вечером 19 ноября во время съемок сюжета о пожаре в здании клуба охранник помешал журналистке осуществлять профессиональную деятельность. После этого он напал на женщину и повредил ее имущество.

Накануне стало известно о нападении на журналистку РЕН ТВ Марию Семеняченко. По данным самого телеканала, журналистка намеревалась выяснить причины пожара в стрелковом клубе на западе Москвы.

По предварительной информации, там загорелся деревянный щит между вторым этажом и крышей. В это время охранник дважды ударил ее по лицу и сломал ей мобильный телефон. После нападения девушка написала заявление в полицию.

Теги: Москва , СК , нападение на журналистов
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