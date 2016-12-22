Песков прокомментировал формирование коалиции в Германии

В Кремле наблюдают за тем, как проходит процесс формирования коалиции в Германии, и желают успешного и скорейшего завершения этого процесса. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это [формирование коалиции] исключительно внутреннее дело федеративной республики», — пояснил он.

«Президент России Владимир Путин традиционно выступает за сохранение и дальнейшее развитие дружественных и взаимовыгодных отношений между Россией и ФРГ, потому что страны связывают многие экономические интересы. Учитывая роль, которую играет немецкая сторона на пространстве Евросоюза, Германия является одним из приоритетных визави России в европейских делах.

Связанная с итогами выборов в бундестаг 24 сентября дискуссия о возможности формирования коалиции правительства ФРГ продолжалась в ночь на 20 ноября более 12 часов. Она, по данным лидера Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиана Линднера, завершилась из-за недостатка доверия между участниками переговоров. Либеральная партия вышла из переговоров.

Коалиция с СвДП оставалась единственно возможной для консервативного блока ХДС/ХСС немецкого канцлера Ангелы Меркель. В переговорах о создании коалиционного правительства принимала участие и партия «зеленых». Согласно символике партии, планируемую коалицию называли «Ямайка», потому что флагу этой страны соответствуют цвета партий, которые участвовали в переговорах.

Меркель заявила, что сожалеет о выходе либералов из переговоров. Она добавила, что сообщит о ситуации президенту ФРГ.