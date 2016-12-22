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Меркель выразила сожаление о срыве переговоров по созданию правительства
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Меркель выразила сожаление о срыве переговоров по созданию правительства
Политика, 04:00
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Меркель выразила сожаление о срыве переговоров по созданию правительства

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала провал переговоров о формировании коалиционного правительства с либералами. Она выразила сожаление и пообещала проинформировать о ситуации президента страны, пишет Spiegel.

Меркель с сожалением отреагировала на решение Свободной демократической партии Германии (Freie Demokratische Partei, FDP) выйти из переговоров о создании правительства. «Это, по меньшей мере, день, когда мы должны глубоко задуматься о том, что происходит в Германии», — заявила канцлер журналистам. при этом она подчеркнула, что намерена сделать все, чтобы страна «хорошо перенесла эти тяжелые недели».

По словам канцлера, в ближайшее время она официально проинформирует президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о сложившейся ситуации. «После этого мы увидим, как дальше пойдут дела», — сказала Меркель.

Выход либералов из переговоров о создании коалиционного правительства произошел после долгих переговоров, связанных с итогами выборов в Бундестаг 24 сентября. Коалиция с FDP оставалась единственно возможной для консервативного блока ХДС/ХСС канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В переговорах о создании коалиционного правительства также участвовала партия «зеленых». В соответствии с партийной символикой, планируемую коалицию называли «Ямайка», так как флагу этой страны соответствуют цвета партий, участвовавших в переговорах.

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Дискуссия о возможности формирования правительственной коалиции продолжалась в ночь на 20 ноября более 12 часов. По словам лидера либералов Кристиана Линднера, она завершилась из-за недостатка доверия между участниками переговоров.

Теги: Германия , Ангела Меркель
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Немецкие либералы вышли из переговоров по формированию правительства Политика
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