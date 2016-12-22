В РАН усомнились в обнаружении у берегов США судна «Любовь Орлова»

Лайнер «Любовь Орлова» не мог преодолеть расстояние от Атлантического до Тихого океана, сообщил РБК заместитель директора Института океанологии РАН Алексей Соков.

«Оставаться на плаву судну ничего не мешало. Но я с трудом могу представить, чтобы судно [«Любовь Орлова»] могло продрейфовать против течения в проливе Дрейка и продвинуться в сторону Тихого океана. Оно [течение] как раз, [обратное] — из Тихого океана в Атлантику», — рассказал он.

По словам Соколова, в проливе Дрейка настолько сильное течение, что суда на двух двигателях «не выгребают, их все равно сносит». «Обойти пролив Дрейка можно через пролив Бигля или Магелланов пролив. Но чтобы дрейфующее судно попало в эти проливы, это что-то фантастическое. Там такие узкости, это невероятно», — подчеркнул собеседник РБК.

«Такие замечательные мореплаватели, как Магеллан, с трудом нашли выход в Тихий океан. Сейчас нанимают лоцманов, чтобы они контролировали движение судна. Я не верю, что лайнер без экипажа преодолел такое расстояние», — добавил он.

Судно «Любовь Орлова» не могли видеть у берегов Калифорнии с вероятностью 99,9%, заявил РБК редактор сайта «Морские вести России» Сергей Филимонов. «Любой плавучий неуправляемый объект следует туда, куда ведут морские течения. Господствующие течения [на пути от Атлантического до Тихого океана] все в другую сторону», — рассказал он.

По словам Филимонова, наиболее вероятно, что «Любовь Орлова» попала через Гольфстрим в Баренцево море или Гренландию, и там оно «завязло во льдах». «То, что судно протащило вниз по Атлантике через пролив Дрейка или другие проливы, — вероятность ничтожна, потому что все течения ведут в обратную сторону», — пояснил он.

Ранее британские газеты Mirror, Daily Mail и Sun сообщили о найденном на калифорнийском побережье корабле, который может быть пропавшим российским круизным лайнером «Любовь Орлова». Согласно данным газеты, длина корпуса судна и пропавшего лайнера совпадают.

Судно построили в Югославии в 1976 году и передали Советскому Союзу. В 2013 году его доставили в Канаду, откуда его должны были отбуксировать в Доминиканскую Республику. Но через день после отплытия у буксира порвался трос, и лайнер был потерян.

Ранее завкафедрой навигации Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Александр Горобцов рассказал РБК, что лайнер «Любовь Орлова» мог попасть к берегам Калифорнии. «Видели некий объект, железку. Возможно, это та самая «Любовь Орлова». Когда буксировали [на металлолом из Канады в Доминиканскую Республику], в судне, скорее всего, отверстий не было. Оно может плавать долго, пока не сгниет железо», — сообщил РБК Горобцов.