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СМИ сообщили о российском «корабле-призраке» на побережье США
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СМИ сообщили о российском «корабле-призраке» на побережье США
Общество, 02:27
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СМИ сообщили о российском «корабле-призраке» на побережье США

Британские газеты Mirror, Daily Mail и Sun сообщили об обнаружении на побережье Калифорнии остова корабля, который, как они предположили, может быть пропавшим российским круизным лайнером «Любовь Орлова». В то же время газета Mirror, первая сообщившая о находке, указывает на противоречия этой версии.

​Впервые предположение о том, что останки обнаруженного на калифорнийском побережье корабля могут принадлежать лайнеру «Любовь Орлова» появилось в документальном фильме канала Science Channel. Корабль был построен в Югославии в 1976 году, после чего передан СССР. В 2013 году судно было отдано для разделки на метал. Вначале оно было доставлено в Канаду, откуда началась его транспортировка в Доминиканскую республику. Однако через день после отплытия у буксира порвался трос, из-за чего корабль ушел в дрейф и исчез.

Авторы версии о том, что останки корабля в Калифорнии могут принадлежать пропавшему лайнеру указывали на то, что согласно спутниковым снимкам длина корпуса разрушенного судна и пропавшего лайнера совпадают. Эта же версия была озвучена британскими таблоидами Mirror, Daily Mail и Sun. В то же время, в самом фильме подобная теория опровергается по ряду причин. В частности, авторы фильма указывают на маловероятность того, что корабль без экипажа мог совершить трансокеанское путешествие из Атлантики в Тихий океан.

Кроме того, судно у берегов Калифорнии построено из бетона, а не из металла, как «Любовь Орлова». Исходя из этого авторы фильма предположили, что останки корабля могут принадлежать экспериментальному судну времен 1930-х годов. Оно было изготовлено из бетона в целях экономии металла. Попытки строительства подобных судов продолжились и в период Второй мировой войны, однако позднее эксперимент был признан неудавшимся и их строительство было прекращено.

Сообщения о вероятном обнаружении лайнера «Любовь Орлова» регулярно появляются в СМИ. Так, в 2014 году сообщение о том, что он был прибит к берегам Северной Ирландии, опубликовала газета «Коммерсантъ».

Теги: США , корабль-призрак
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