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Собянин пообещал потратить 2,5 млрд руб. из бюджета на ЖК «Царицыно»
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Собянин пообещал потратить 2,5 млрд руб. из бюджета на ЖК «Царицыно»
Бизнес, 13:41
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Собянин пообещал потратить 2,5 млрд руб. из бюджета на ЖК «Царицыно»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что расходы в объеме 2.5 млрд руб. включены в адресную инвестиционную программу ЖК «Царицыно». Об этом говорится в сообщении на персональном сайте московского градоначальника.

По словам Собянина, эти средства пойдут на постройку школы на 825 мест, детского сада на 370 мест и поликлиники на 320 посещений в смену. «Мы договорились с банками о финансировании достройки оставшихся корпусов. Сегодня на стройплощадке восстановлено электроснабжение, начата откачка воды из котлованов, возобновлены строительно-монтажные работы по 27, 28-29, 30, 31 корпусам», — отметил мэр.

Он пообещал «не бросить людей в беде» и выразил уверенность, что все дольщики ЖК «Царицыно» получат жилье, добавив, что для этого «потребуется немало времени и сил».

Строительство ЖК «Царицыно» стартовало в 2006 году. В капитал застройки привлекли деньги граждан по договорам долевого участия. Проект планировали сдать в 2012 году, но из 28 домов было сдано только восемь.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Следствие считает, что руководство компании-застройщика, зернового холдинга «Настюша», похитили деньги своих клиентов.

Обманутые дольщики (около 6 тыс. человек) подали жалобы к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и попросили его проконтролировать расследование уголовного дела.

Тверской суд Москвы в августе 2017 года арестовал гендиректора «Настюши» Игоря Пинкевича. Он подозревается в мошенничестве за задержку строительства жилых районов «Царицыно-1» и «Царицыно-2». В холдинге назвали арест Пинкевича попыткой «рейдерского захвата». В конце августа Пинкевич сообщил, что проект будет доделан иностранным банком, который вложит в него 62 млрд руб. 

В октябре Пинкевич согласился передать Промсвязьбанку девелоперский проект ЖК «Царицыно». В конце октября представитель «Настюши» Арсений Меситов рассказал РБК, что Пинкевич получил предложение продать свои активы ООО «Циндель-Инвест», которая была зарегистрирована в Москве в апреле в качестве урегулирования задолженности перед кредиторами.

Инициатива исходила от должностных лиц Промсвязьбанка и не была документально оформлена. Меситов также оценил достройку ЖК в 42 млрд руб., еще около 19 млрд руб. составляет кредитная нагрузка компании.

​В состав «Настюши» входят мелькомбинат в Сокольниках и семь хлебозаводов в Московском регионе. Также холдинг владеет 250 тыс. га сельхозземель, 23 элеваторами и хлебоприемными предприятиями для хранения зерна. В Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) заявили, что «Настюша» занимает 20-25% рынка производителей хлеба в Московском регионе.
 
Теги: Сергей Собянин , обманутые дольщики , «Настюша» , «Царицыно»
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