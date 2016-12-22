Власти Москвы рассказали о «корректировке улиц» для проекта легкого метро

При модернизации линий электричек, которые должны будут пройти сквозь Москву в качестве легкого метро, потребуется «корректировка улиц» и маршрутов наземного транспорта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам чиновника, так как постройка линий будет идти «в плотной городской среде», придется перекладывать большое количество инженерных коммуникаций, а также строить новые автомобильные путепроводы над ветками легкого метро. В частности, на линии продления железнодорожной линии от Курского вокзала до станции «Каланчевская» нужно будет построить не мене трех путепроводов. ​«Нам придется скорректировать улично-дорожную сеть и маршруты наземного транспорта», — заключил Хуснуллин.

Переоборудование железнодорожных веток, по которым ходят электрички, в линии легкого метро, было анонсировано властями Москвы 25 октября. Согласно планам, после продления путей и строительства новых станций пригородные электрички смогут проходить сквозь центр Москвы из одной части Московской области в другую без пересадок на другие виды транспорта. Как заявил столичный мэр Сергей Собянин, для этого все радиальные направления «будут объединены в одну колею». Это позволит, по его словам, с помощью электрички добираться до районов на противоположных сторонах МКАД за 25 минут. К уже имеющимся сквозным направлениям между Курским, Рижским и Белорусским вокзалами планируется добавить соединения Курского и Горьковского направления с Рижским, Смоленским и Ленинградским, а также Савеловского и Курского, Киевского и Смоленского направлений. Кроме того, планируется увеличить количество поездов и уменьшить интервал между ними, а также создать дополнительно до 20 новых маршрутов электропоездов.

Как заявили московские власти, к разработке подобного проекта их подвиг опыт создания Московского центрального кольца.

В сентябре 2016 после реконструкции Малого кольца Московской железной дороги (МКЖД) было запущено Московское центральное кольцо. Оно состоит из 31 станции, из которых десять имеют пересадку на радиальные линии метро. На реализацию этого проекта было потрачено более 100 млрд руб. (19 млрд руб. на строительство 31 станции и 10,6 млрд руб. — на реконструкцию путепроводов). На благоустройство пристанционных территорий дополнительно планируется потратить 2,6 млрд руб., притом что на части станций эти работы будут проведены повторно.