Рисунок из серии комиксов «Приключения Тинтина» продали за €505 тыс.

На аукционе в Париже продали рисунок из серии комиксов «Приключения Тинтина» за €505 тыс. Об этом сообщает издание Le Point.

Изначально работа оценивалась в €600-800 тыс. Имя покупателя не раскрывается. Размер рисунка составляет 20,50 х 21 см. На рисунке изображен главный герой комикса, репортер Тинтин и его спутник, фокстерьер Милу, которых провожают в королевский дворец. Рисунок был частью альбома «Скипетр Оттокара», а также находился на обложке номера комиксов про Тинтина от 14 февраля 1939 года.

Автором рисунка является бельгийский художник Эрже, который работал над серией комиксов про Тинтина с 1929 до конца 1970-х годов. Также на аукционе были выставлены книги, открытки и фигурки по серии комиксов «Приключения Тинтина».