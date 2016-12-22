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Япония заявила о планах выращивать клубнику на Курилах
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Япония заявила о планах выращивать клубнику на Курилах
Бизнес, 03:37
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Япония заявила о планах выращивать клубнику на Курилах

Японское правительство рассматривает план по выращиванию клубники в теплицах на Южных Курилах в рамках совместной экономической деятельности с Россией. Об этом сообщает газета Yomiuri.

В правительстве считают, что благодаря «ноу-хау» японских фермеров, производство клубники на Южных Курилах может стать ключевым шагом для развития местной промышленности. В материале газеты отмечается, что подобным способом японцы выращивают клубнику на острове Хоккайдо и собирают урожай ежегодно с июля по ноябрь.

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В апреле с визитом в Россию прибыл японский премьер-министр Синдзо Абэ. По итогам переговоров с президентом Владимиром Путиным они договорились о совместной деятельности на Курильских островах. В частности, Путин и Абэ договорились начать совместные проекты по марикультуре, сельскому хозяйству, туризму, энергетике и окружающей среде.

Путин и Абэ договорились о совместных действиях на Южных Курилах
Политика

В сентябре Абэ призвал Путина заключить мирный договор с Японией и назвал возникшую между двумя странами ситуацию «ненормальной». СССР и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Заключению договора мешают претензии на четыре острова на Курилах: Хабомаи, Шикотан, Итуруп и Кунашир.

В конце июня на Курилы прибыла первая делегация японских бизнесменов. В октябре Курильские острова посетила вторая делегация чиновников и предпринимателей из Японии. Также в сентябре первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщал о планах строительства автомобильно-железнодорожного моста между островами Сахалин и Хоккайдо.

Теги: Россия , Япония , сельское хозяйство , Южные Курилы
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