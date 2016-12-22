МИД Украины вызвал посла Польши из-за отказа пропустить своего чиновника

МИД Украины вызвал посла Польши в связи с закрытием въезда ​секретарю Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святославу Шеремету. Об этом сообщила в Twitter представитель украинского дипведомства Марьяна Беца.

«Срочно вызываем Посла Польши в Украине в связи с недопуском секретаря Государственной межведомственной комиссии Святослава Шеремета в Польшу», — написала Беца.

«Корреспондент:net» сообщает, что польские пограничники не пустили в страну Святослава Шеремета в субботу 18 ноября, так как он присутствует в так называемом «черном списке». Ранее в Польшу по тому же основанию был запрещен въезд директору Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу.

«Черный список» был введен польскими властями 2 ноября. По мысли главы МИД страны Витольда Ващиковского, он включает лиц, пропагандирующих «антигуманные, антиевропейские ценности». В частности, это касается приверженцев дивизии СС «Галичина» и других антипольски настроенных публичных лиц.

В то же время лица, входящие в этот список, публично не разглашаются.

12 ноября Польша заявила о мешающем диалогу Киева и Варшавы «прославлении» украинских националистов. В частности, это касалось решения украинских властей об эксгумации польского кладбища в Быковине и признании его «незаконным». Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.назвал захоронение «незаконным».