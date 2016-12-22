Полиция задержала двух подозреваемых в стрельбе в «Москва-Сити»

Сотрудники полиции задержали третий автомобиль с двумя подозреваемыми в участии в перестрелке в столичном комплексе «Москва-Сити». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.
По словам собеседника, полицейские остановили автомобиль Toyota на Можайском шоссе, у дома № 3. Драка со стрельбой произошла на парковке в «Москва-Сити» вечером 17 ноября. В результате инцидента пострадали шестеро сотрудников частного охранного предприятия. По предварительной информации, конфликт возник из-за парковки автомобилей.
По данным источника ТАСС, потасовка началась после того, как охранник сделал замечание водителю Mercedes, нарушившему правила парковки. Другие водители также вмешались в конфликт, после чего они открыли огонь по охранникам. Затем нападавшие скрылись с места происшествия.
По информации источника «РИА Новости», два сотрудника ФГУП «Охрана» Росгвардии также получили ранения в результате инцидента. По факту перестрелки управление Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Также в розыск объявили три автомобиля марок Maybach, Toyota Land Cruiser и Lexus.
Утром 18 ноября полиция задержала Toyota Land Cruiser на Кутузовском проспекте, дом 48. Внутри находились двое мужчин, одного из которых сотрудники полиции заподозрили в участии в перестрелке 17 ноября.
Позднее в тот же день силовики задержали четверых участников перестрелки в «Москва-Сити», одного из них пришлось госпитализировать.