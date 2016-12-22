Полиция задержала Land Cruiser после перестрелки в «Москва-Сити»

Сотрудники правоохранительных органов задержали автомобиль Toyota Land Cruiser, который был объявлен в розыск после перестрелки в «Москва-Сити». В розыске остаются еще пять машин, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Для задержания этого автомобиля и розыска еще пяти автомашин в Москве введен план «Перехват». «На Кутузовском, 48 была задержана автомашина Toyota с двумя пассажирами. Один из них, предположительно, участвовал в перестрелке в «Москва-Сити», — подтвердили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Вечером 17 ноября на парковке в «Москва-Сити» произошла драка со стрельбой, в результате которой пострадали шесть сотрудников частного охранного предприятия. Согласно предварительным данным, перестрелка произошла из-за конфликта по поводу парковки.

Источник ТАСС заявил, что конфликт начался после того, как охранник сделал замечание водителю Mercedes, который нарушил правила парковки. Водителя в конфликте поддержали люди, находившиеся в нескольких других машинах, они и открыли стрельбу на парковке.

По данным источника «РИА Новости» в правоохранительных органах, в результате инцидента пострадали в том числе два сотрудника ФГУП «Охрана» Росгвардии. По словам собеседника агентства, три автомобиля были объявлены в розыск. Участники инцидента скрылись на автомобилях марок Maybach, Toyota Land Cruiser и Lexus, заявил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

После перестрелки Следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).