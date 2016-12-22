Посольство России в США призвало прекратить ограничивать российские СМИ

Посольство России в США призвало Вашингтон прекратить ограничивать свободу российских СМИ. Ранее американский Минюст внес в реестр иноагентов радио телеканал RT America и радио Sputnik. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба российской дипмиссии на своей странице в Facebook.

«Призываем американские власти прекратить практику ограничения свободы печати в отношении российских СМИ. Также предостерегаем от введения индивидуальных ограничений против наших журналистов в США», — говорится в сообщении.

«Вызывает отторжение очередной недружественный шаг американских чиновников в отношении России», — добавили в посольстве, говоря о регистрации в качестве иноагента владельца частоты 105,5 FM в Вашингтоне, компанию Reston Translator, американского партнера радиостанции Sputnik.

Если бы Reston Translator, по данным посольства, не выполнил предписание американского Минюста (который внес RT America в список иноагентов), в отношении этой компании были бы введены карательные меры. В таком случае американскую аудиторию лишили бы возможность слушать радио Sputnik.

Обострение борьбы на информационном поле не отвечает интересам взаимодействия между Россией и США, отметили в посольстве, добавив, что нацелены на развитие полноценного взаимовыгодного диалога с американскими коллегами. «Будем и дальше прикладывать максимум усилий, чтобы не дать противникам улучшения наших отношений в США взять верх», — уточнила пресс-служба.

Накануне Соединенные Штаты внесли в реестр иностранных агентов компанию Reston Translator, которая организует вещание программ агентства Sputnik в США. По данным реестра, принципалом компании является федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня», которое зарегистрировано в Москве. Однако в сообщении уточняется, что американская сторона не требовала, чтобы агентство Sputnik зарегистрировалось как иноагент.

Минюст США 14 ноября внес телеканал RT America в список иноагентов. В реестре в качестве иноагента обозначена компания T & R Productions LLC, юридическое лицо которой, ANO TV-Novosti. Согласно данным, которые указаны на сайте RT, ANO TV-Novosti — это юридическое лицо данного телеканала.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать возможные «зеркальные меры» против американских СМИ, работающих на российской территории. 15 ноября Госдума приняла поправки в законодательство, которые приравнивают иностранные средства массовой информации к иноагентам. 22 ноября поправки может одобрить Совет Федерации, а после — подписать президент России.