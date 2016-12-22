Совфед пообещал зеркальный ответ на признание радио Sputnik иноагентом
Общество, 06:24
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Совфед пообещал зеркальный ответ на признание радио Sputnik иноагентом
Россия зеркально ответит американским властям на признание компании Reston Translator, которая организует вещание программ агентства Sputnik в США. Об этом «РИА Новости» заявил сенатор, член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Олег Морозов.
"Американцы формально присваивают статус иноагента тем СМИ, которые зарегистрированы на их территории. Это удар по Sputnik и [телеканалу] RT", - сказал сенатор. Он отметил, что Москва будет отвечать зеркально, и в данном случае — «вводить ограничения и в отношении партнерских компаний СМИ США».
"Многие американские СМИ действуют в России через аффилированные структуры, и если у подпадающих под санкции средств массовой информации США есть партнерские структуры, мы также будем вовлекать их в наши санкции", - добавил Морозов.
Министерство юстиции США внесло Reston Translator в список иностранных агентов 17 ноября. В реестре значится, что принципалом компании Reston Translator, зарегистрированной в штате Вирджиния, является федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня», которое зарегистрировано в Москве по адресу Зубовский бульвар, дом 4. «РИА Новости» отмечало, что власти США не требовали регистрации самого агентства Sputnik в качестве иностранного агента в США.
Ранее, 14 ноября, Минюст США внес телеканал RT America в список иностранных агентов. В реестре иноагентом названа компания T & R Productions LLC, чье юридическое лицо — ANO TV-Novosti. Как следует из информации, указанной на сайте RT, ANO TV-Novosti является юридическим лицом телеканала.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать возможные «зеркальные меры» в отношении американских СМИ, которые работают в России. Госдума 15 ноября приняла поправки в законодательство, которые приравнивают зарубежные СМИ к иностранным агентам.
"Американцы формально присваивают статус иноагента тем СМИ, которые зарегистрированы на их территории. Это удар по Sputnik и [телеканалу] RT", - сказал сенатор. Он отметил, что Москва будет отвечать зеркально, и в данном случае — «вводить ограничения и в отношении партнерских компаний СМИ США».
"Многие американские СМИ действуют в России через аффилированные структуры, и если у подпадающих под санкции средств массовой информации США есть партнерские структуры, мы также будем вовлекать их в наши санкции", - добавил Морозов.
Министерство юстиции США внесло Reston Translator в список иностранных агентов 17 ноября. В реестре значится, что принципалом компании Reston Translator, зарегистрированной в штате Вирджиния, является федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня», которое зарегистрировано в Москве по адресу Зубовский бульвар, дом 4. «РИА Новости» отмечало, что власти США не требовали регистрации самого агентства Sputnik в качестве иностранного агента в США.
Ранее, 14 ноября, Минюст США внес телеканал RT America в список иностранных агентов. В реестре иноагентом названа компания T & R Productions LLC, чье юридическое лицо — ANO TV-Novosti. Как следует из информации, указанной на сайте RT, ANO TV-Novosti является юридическим лицом телеканала.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать возможные «зеркальные меры» в отношении американских СМИ, которые работают в России. Госдума 15 ноября приняла поправки в законодательство, которые приравнивают зарубежные СМИ к иностранным агентам.