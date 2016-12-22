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Россиянин назвал операцию по пересадке головы «тестовым прогоном»
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Россиянин назвал операцию по пересадке головы «тестовым прогоном»
Общество, 23:42
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Россиянин назвал операцию по пересадке головы «тестовым прогоном»

Состоявшаяся в Китае операция по пересадке головы трупу является «тестовым прогоном». Об этом РБК заявил российский программист Валерий Спиридонов, который в 2015 году согласился на пересадку головы. Операцию должен был провести итальянский нейрохирург Серджио Канавера.

В 2015 году Спиридонов говорил, что Канавера выбрал его в качестве первого пациента, а операция была «запланирована на декабрь 2017 года». Операция должна была идти 36 часов, а затраты на нее оценивались в £7,5 млн. «Но вы должны понимать, что у меня не так много шансов. Если я не использую этот, моя судьба будет очень печальной. Мне становится хуже с каждым годом», — заявлял Спиридонов в 2015 году.

О том, что ноябре должна пройти тестовая операция, Спиридонов знал заранее — она была запланирована еще два года назад, сказал он РБК. «Никакой новой технологии в этом нет, они лишь отрабатывали приемы взаимодействия при проведении будущей операции», — сказал Спиридонов. По его мнению, говорить об успешной пересадке головы трупу — это «очень смелое заявление». «Сложно сказать, насколько она действительно успешная (сохранены ли проводимости нервных окончаний и функционирует ли мозг)», — пояснил он.

Собеседник РБК скептически оценивает возможность проведения операции на собственном теле. «Китай профинансировал доктора [Серджио] Канаверо настолько, что он отказывается от всех предложений, которые ему теперь поступают. Я знаю, что у него были различные предложения из разных стран, но Китай сделал самое выгодное, поэтому вряд ли он будет возвращаться к российскому пациенту, который не обеспечен финансово и не сможет оплатить операцию», — считает программист.

Он добавил, что в данный момент он занимается личными делами, связанными с робототехникой и улучшением качества жизни людей с ограниченными возможностями, не возлагая «больших надежд» на итальянского доктора.

Итальянский хирург Серджио Каванеро заявил об успешной пересадке головы трупу ранее 17 ноября. Операция прошла в Китае на базе Харбинского медицинского университета, ее провел доктор Жень Сяопин. В 2016 году он объявил об успешной трансплантации головы обезьяне.

Во время проведения операции по пересадке головы доктор смог соединить ее с позвоночником, сшить нервы, кровеносные сосуды и ткани. Переход к операции на живом человеке неотвратим, уверен хирург.

Сама операция не уникальная. «Ну что тут удивительного? Если бы человек живой был, то другой вопрос. Да, до этого голову на труп не пересаживали, так как ни к чему это», — заявлял РБК президент НИИ имени Склифософского Могели Хубутия.

Спиридонов страдает заболеванием Верднига-Гофмана — врожденной спинальной мышечной атрофией.

Теги: операция , россиянин , пересадка , голова
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