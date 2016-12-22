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В НИИ Склифосовского назвали операцию по пересадке головы не уникальной
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В НИИ Склифосовского назвали операцию по пересадке головы не уникальной
Общество, 21:33
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В НИИ Склифосовского назвали операцию по пересадке головы не уникальной

Операция по пересадке головы, которую провел в Китае доктор Жень Сяопин, не уникальная, потому что ее пересадили трупу. Об этом заявил РБК бывший директор НИИ имени Склифосовского, а ныне президент института, хирург-трансплантолог Могели Хубутия.

«Это не уникальная операция, потому что пересадили на труп — ну что тут удивительного? Если бы человек живой был, то другой вопрос. Да, до этого голову на труп не пересаживали, так как ни к чему это. Однако это не большая проблема», — пояснил собеседник РБК.

О том, что китайский доктор Жень Сяопин успешно пересадил голову трупу, сообщил итальянский хирург Серджио Каванеро 17 ноября на пресс-конференции в Вене. Операция прошла в Китае на базе Харбинского медицинского университета. В 2016 году Сяопин успешно провел пересадку головы обезьяне.

По словам Каванеро, следующим шагом будет полная пересадка от донора с мертвым мозгом.

Операция по пересадке головы должна пройти в декабре этого года. Каванеро выбрал россиянина Валерия Спиридонова, который страдает спинальной мышечной атрофией.

Теги: пересадка головы , Могели Хубутия , НИИ Склифосовского , Серджио Каванеро , Жень Сяопин ...
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