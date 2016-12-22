Итальянский хирург заявил об успешной пересадке головы трупу

Итальянский хирург Серджио Каванеро заявил об успешной пересадке головы трупу. Об этом сообщает The Telegraph.

На пресс-конференции в Вене врач рассказал, что операция проводилась в Китае на базе Харбинского медицинского университета. По его словам, операцию провел доктор Жень Сяопин, который в прошлом году объявил об успешной трансплантации головы обезьяне.

Следующим шагом, как сообщил Каванеро, станет полная пересадка от донора с мертвым мозгом. Переход к операции на живом человеке, по его словам, неотвратим.

Ранее сообщалось, что операция по пересадке головы запланирована на декабрь 2017 года. Каванеро выбирал пациента из нескольких добровольцев и остановился на кандидатуре россиянина Валерия Спиридонова, страдающего спинальной мышечной атрофией.