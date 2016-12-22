Минобороны опубликовало видео ударов Ту-22М3 по ИГ в Сирии

Минобороны России опубликовало видео удара шести дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3 по террористам «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещена в России) в городе Абу-Кемаль в Сирии. Видеозапись опубликовала пресс-служба министерства на своей странице в Facebook.

На видео показан полет бомбардировщиков Ту-22М3. Далее самолет открывает люк и сбрасывает бомбы.

Видео: Минобороны России / YouTube

О том, что бомбардировщики Ту-22М3 ударили по объектам ИГ в Сирии, Минобороны заявило в пятницу, 17 ноября. По данным министерства, были уничтожены опорные пункты боевиков и скопления живой силы и бронетехники. Бомбардировщиков прикрывали истребители Су-30СМ с военной базы Хмеймим. Выполнив задачи, бомбардировщики вернулись на базу.

По данным Минобороны, 15 ноября шесть Ту-22М3 также нанесли удар по объектам ИГ в районе Абу-Кемаля. Авиаудары были нанесены по боевикам, их технике и опорным пунктам.

Официальный Дамаск 9 ноября сообщил об освобождении Абу-Кемаля от террористов. Об освобождении Абу-Кемаля главе Минобороны России Сергею Шойгу в режиме видеоконференции доложил командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин 10 ноября.