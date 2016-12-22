В РПЦ опровергли информацию о жалобе епископа Тихона на Серебренникова

Патриарший совет по культуре прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что епископ Тихон (Шевкунов) жаловался президенту России Владимиру Путину на режиссера Кирилла Серебренникова. Эту информацию в РПЦ назвали «сплетнями», сообщает со ссылкой на заявление совета «РИА Новости».

Епископ Тихон неоднократно опровергал эту информацию о своих действиях против режиссера, находящегося под домашним арестом. В частности, в интервью, опубликованном на сайте «Радио Свобода» 14 ноября, он заявил, что не видел работ Серебренникова ни в кино, ни в театре. Также иерей сообщил, что знает фильм Серебренникова «Ученик», который называют антиклерикальным, только в пересказе и не имеет отношения к переносу премьеры балета «Нуреев» в Большом театре. На вопрос, кому может быть выгодно распространять информацию о неприязненном отношении к Серебренникову, если она не соответствует действительности, епископ ответил: «На свете немало лгунов и сплетников».

О том, что епископ Тихон «жаловался на режиссера Кирилла Серебренникова Владимиру Путину, а возможно, и высшим офицерам ФСБ», 15 ноября сообщил телеканал «Дождь». Об этом журналистам заявили не только друзья режиссера, но и два федеральных чиновника. По информации канала, епископ пожаловался президенту при беседе с глазу на глаз.

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Серебренников был помещен под домашний арест по подозрению в хищениях, осуществленных вместе с руководителями созданной им продюсерской компании «Седьмая студия». С 2011 по 2014 год его театрально-просветительский проект «Платформа» получил от Минкульта 214 млн руб. По версии следствия, о деятельности проекта предоставлялись недостоверные отчеты, также подозреваемым инкриминируют заключение договоров на работы, которые не были проведены. 68 млн руб. якобы были выведены на счета фирм-однодневок и обналичены.

В июле 2017 года на сцене Большого театра должна была состояться премьера поставленного Серебренниковым балета «Нуреев», однако за несколько дней до нее театр сообщил о переносе на неопределенный срок. В сентябре появилась информация, что зрители увидят спектакль 9 и 10 декабря.