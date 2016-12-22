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Епископ Тихон счел «бредом» сообщения о его конфликте с патриархом
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Епископ Тихон счел «бредом» сообщения о его конфликте с патриархом
Конфликт вокруг «Матильды», 12:57
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Епископ Тихон счел «бредом» сообщения о его конфликте с патриархом
Епископ Тихон назвал «бредом» сообщения о своем конфликте с патриархом Кириллом. О конфликтных отношениях епископа и патриарха рассказал источник «Дождя», отметив, что у них разные взгляды на ситуацию вокруг фильма «Матильда»
Епископ Тихон (Шевкунов) (Фото: Сергей Расулов / NewsTeam / ТАСС)

Епископ Тихон (Шевкунов) счел «бредом» информацию о своем конфликте с патриархом Кириллом. Об этом он сказал в разговоре с РБК.

«Комментировать бред — это самое скучное занятие, которое только можно придумать», — подчеркнул он.

Опроверг наличие конфликта Шевкунова с патриархом также помощник епископа. ​«Нет, ничего такого нет», — сказал он РБК. В свою очередь заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе на вопрос РБК о конфликте отметил, что «слухи и сплетни комментировать» не будет.

О конфликте епископа Тихона с патриархом Кириллом телеканалу «Дождь» рассказал ​высокопоставленный федеральный чиновник 16 ноября. По его словам, Шевкунову «регулярно достается» от патриарха за его публичные и непубличные высказывания, в частности, в тех случаях, когда епископ Тихон высказывает «ультраконсервативные» суждения. О чем именно идет речь, источник телеканала не уточнил, однако отметил, что у епископа и патриарха разные взгляды в том числе и на ситуацию, которая образовалась вокруг фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда».

«Церковь быстро поняла, что нужно быть подальше от этой темы, потому что события стали разворачиваться по плохому сценарию. А Шевкунов скорее соглашался с [депутатом Госдумы Натальей] Поклонской», — рассказал другой источник телеканала, близкий к Кремлю.

В декабре 2016 года епископ Тихон выступал с критикой фильма. Он высказал мнение, что часть «напридуманных душераздирающих сцен» в фильме — не авторское видение, а «клевета на реальных людей».

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Как отмечал федеральный чиновник, Кремль неоднократно сталкивался со сложностями при организации мероприятий с участием президента, патриарха Кирилла и Шевкунова. Патриарх, как отмечает собеседник телеканала, пытался добиться того, чтобы епископ Тихон не участвовал в мероприятиях в Кремле.

О том, что у епископа Тихона и патриарха Кирилла конфликтные отношения, «Дождю» также рассказал прихожанин Сретенского монастыря, близкий знакомый Шевкунова, генерал КГБ Николай Леонов. «Однажды летели в самолете из России на Кубу патриарх и отец Тихон. Тогда я впервые услышал о том, что между ними есть напряженность», — сказал он.

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О том, что при организации одной из встреч патриарх Кирилл просил не приглашать Шевкунова, «Дождь» также сообщал в мае. Патриарх говорил о нежелании сидеть с Шевкуновым в одном ряду, отмечал близкий к президенту источник телеканала.

Епископа Тихона газета Financial Times еще в 2013 году называла «духовником Путина». Сам Шевкунов в интервью РБК в феврале прошлого года не стал комментировать эту информацию. В интервью журналисту Зое Световой 16 ноября Шевкунов заявил: «У людей есть полное право сколько угодно фантазировать на эту тему или сочинять любые самые захватывающие сказки, но дело на самом деле лишь в том, что такого человека [духовника Путина] в природе не существует. Хотя бы потому, что президент, и это общеизвестно, не терпит никаких — ни прямых, ни косвенных — попыток влияния на него. Предполагать такое — просто смешно».

Авторы: Анна Рудяк, Екатерина Костина, Валерий Романов.
Теги: конфликт , патриарх Кирилл , епископ Тихон
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