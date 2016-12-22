В Марий Эл объявили траур после гибели 15 человек в аварии

В республике Марий Эл пятница, 17 ноября, объявлена днем траура по жертвам случившейся на трассе аварии с маршруткой, в которой погибли 15 человек. Об этом глава республики, Александр Евстифеев, сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
«Завтра будет объявлен траур в республике, родственникам погибших будет оказана необходимая материальная помощь», — сообщил глава региона.
Столкновение маршрутного микроавтобуса с лесовозом произошло 16 ноября 74-м км автодороги Р-173. По предварительным данным, авария произошла после неудачной попытки водителя маршрутки совершить обгон по полосе встречного движения. Одной из версий случившегося называются также плохие погодные условия.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). К расследованию обстоятельств аварии были подключены сотрудники центрального аппарата ведомства.