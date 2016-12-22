Пентагон по ошибке опубликовал призыв отправить в отставку Трампа

В официальном аккаунте Пентагона в Twitter появилось сообщение, призывающее президента США уйти в отставку. Позднее оно было удалено, а представитель военного ведомства Дана Уайт, объяснила инцидент ошибкой одного из сотрудников.

В официальном аккаунте Министерства обороны США появился ретвит записи пользователя Proud Resister. Текст сообщения касался Роя Мура, кандидата в Сенат от штата Алабама и сенатора Ала Франкена, которые были обвинены в сексуальных домогательствах. Так же в нем содержалось и упоминание Трампа. «Есть простое решение… Рой Мур — откажись от участия в выборах. Ал Франкен — уйди в отставку из Конгресса. Дональд Трамп — уйди в отставку с поста президента. Республиканская партия — прекратите замалчивать проблему сексуальных домогательств. Это преступление, так же, как и ваше лицемерие», — говорилось в сообщении.

Вскоре после публикации это же сообщение появилось в официальном аккаунте Пентагона. Позднее публикация была удалена, однако пользователи Twitter успели сделать ее скриншоты.

С официальным комментарием по поводу случившегося выступила представитель пресс-службы Пентагона Дана Уайт. Она опровергла вероятность того, что аккаунт был взломан. «Имевший доступ к аккаунту Министерства обороны сотрудник ошибочно ретвитнул сообщение, которое не было одобрено министерством. Сотрудник обнаружил эту ошибку и удалил сообщение», — пояснила она.

Ранее, 14 ноября, российское Минобороны опубликовало в социальных сетях изображения из компьютерной игры, назвав их доказательствами поддержки США боевиков в Сирии. Позднее сообщение было удалено и ведомство опубликовало реальные кадры. В Минобороны объяснили произошедшее ошибкой одного из гражданских сотрудников.