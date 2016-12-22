Кудрин попросил Пенсионный фонд не реагировать на «горячие заголовки» СМИ

Экс-министр финансов и глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин попросил Пенсионный фонд России (ПФР) не реагировать на «горячие заголовки» СМИ после публикации его интервью о дефиците средств на пенсии. Об этом он написал в своем Twitter.

Кудрин 15 ноября в интервью газете «Аргументы и факты» в ответ на вопрос об отсутствии «других ресурсов, чтобы платить старикам хотя бы нынешнюю скромную пенсию» сказал «да, не осталось».

«Можно ли закрыть дыру за счет других источников — например, повышения налогов? Нет. За последние семь лет расходы на пенсии выросли на 3% ВВП. В нынешних ценах это примерно 2,5 трлн руб. в год — почти столько же, сколько мы тратим на всё образование в стране», — подчеркнул экс-министр. Он добавил, что ради выплат «нынешних» пенсий Россия будет вынуждена отказаться от инвестиций в образование, медицину, постройку новых дорог и «будущее наших детей».

В ПФР восприняли слова Кудрина «с недоумением». В фонде пообещали выплачивать пенсии и социальные пособия всем тем, кому они полагаются. В ПФР также заверили, что пенсии и соцвыплаты будут ежегодно расти. «Все расходы по социальным и пенсионным обязательствам финансово обеспечены. Бюджет ПФР сбалансирован», — отметили в фонде.