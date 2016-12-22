Голодец опровергла слова Кудрина о дефиците средств на пенсии

Вице-премьер Ольга Голодец опровергла слова экс-министра финансов и главы совета Центра стратегических разработок о дефиците средств для пенсионеров в России. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Эта ситуация абсолютно не соответствует действительности, все деньги в Пенсионном фонде есть. У нас заложены средства на исполнение всех обязательств», — сказала Голодец. Она добавила, что Пенсионный фонд России (ПФР) «сбалансирован и не испытывает никаких проблем».

Накануне Кудрин дал интервью газете «Аргументы и факты», в ходе которого журналисты спросили его о необходимости повышения пенсионного возраста и об отсутствии «других ресурсов, чтобы платить старикам хотя бы нынешнюю скромную пенсию».

«Скажу прямо: да, не осталось. Можно ли закрыть дыру за счет других источников — например, повышения налогов? Нет. За последние семь лет расходы на пенсии выросли на 3% ВВП. В нынешних ценах это примерно 2,5 трлн руб. в год — почти столько же, сколько мы тратим на всё образование в стране», — сказал Кудрин. По его словам, для выплат «нынешних» пенсий стране придется отказаться от финансирования образования, медицины, строительства дорог и «будущего наших детей».

После публикации интервью Кудрин прокомментировал его в своем Twitter.