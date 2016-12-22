Мединский назвал «анекдотом» сообщения о «стоп-листах» Минкультуры

Министр культуры Владимир Мединский назвал анекдотом сообщения о черном списке лиц, которых, как якобы считают в Минкультуры, нецелесообразно приглашать на VI Санкт-Петербургский международный культурный форум. Об этом он заявил во время лекции в Манеже, сообщает «Фонтанка».
«На бланке министерства какие-то пометки от руки. Вы всерьез думаете, что это правда? Не смешите», — сказал Мединский.
Ранее издание Colta опубликовало фотографию черного списка Минкультуры, в который вошли худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, режиссер Дмитрий Крымов, худрук Малого драмтеатра Москвы Лев Додин, основатель Школы драматического искусства Анатолий Васильев, худрук Большого драмтеатра Андрей Могучий и замхудрука Театра наций Роман Должанский. Письмо об этом написал первый замминистра культуры Владимир Аристархов на имя замминистра Александра Журавского.
Мединский в ходе лекции в Манеже заявил, что он лично назначил Могучего худруком Большого драмтеатра, а для Додина строится вторая сцена Малого драмтеатра.Главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов 5 октября также публиковал другой черный список Минкультуры. В него вошли телеведущая Фекла Толстая, писатель Борис Акунин, кинокритик Андрей Плахов и другие. В Минкультуры в ответ на запрос РБК сообщили, что «никто такого документа не получал и не видел». В ведомстве добавили, что указанные в списке люди приглашены на форум.
VI Санкт-Петербургский международный культурный форум стартовал 16 ноября и продлится до 18 ноября.